"Укрнафта" в січні-березні 2020 року отримала 852,629 млн чистого збитку проти 295,998 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03
"Укрнафта" за перший квартал року отримала 850 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрнафта\" за перший квартал року отримала 850 мільйонів чистого збитку.
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:18
Есть большие сомнения, что получен большой убыток.За счет чего убыток?
Скорее это не убыток, а затраты. И вполне возможно, что часть из них разворовали, или вывели.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:20
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