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"Укрнафта" за перший квартал
року отримала 850 мільйонів...

"Укрнафта" за перший квартал року отримала 850 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03

"Укрнафта" за перший квартал року отримала 850 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" в січні-березні 2020 року отримала 852,629 млн чистого збитку проти 295,998 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:03

Епоха бідності скінчилась... Принаймі для Коломойського.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:18

Есть большие сомнения, что получен большой убыток.За счет чего убыток?
Скорее это не убыток, а затраты. И вполне возможно, что часть из них разворовали, или вывели.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:20

  zloy_ukr написав:Есть большие сомнения, что получен большой убыток.За счет чего убыток?
Скорее это не убыток, а затраты. И вполне возможно, что часть из них разворовали, или вывели.

Просто Бене сильно деньги нужны...
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