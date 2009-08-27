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Как заработать на кризисе, зная точную дату его начала?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:36
Всем привет.
Расскажите, пожалуйста, как заработать на фондовом рынке, если знаешь точную дату начала экономического кризиса.
Алгоритм такой: 1) найти брокера; 2) выбрать актив, с которым играть (акции, товары или валюта); 3) выбрать инструмент (шорты или путы).
Правильный ли алгоритм?
Теперь по поводу рисков.
1) брокер может разориться или обмануть и не вернуть деньги?;
2) можно не угадать с датой начала кризиса и вместо падения, будет рост, и... что тогда? Брокер закроет счёт по марджин-коллу (если шортил) или проиграть на путах и остаться ещё должным?
Какие ещё риски есть?
И где меньше риски и больше можно заработать? На фьючерсах или опционах?
На что ещё обратить внимание?
И на чём можно будет больше всего заработать? Купить валюту с большим плечом, за день до кризиса, и ждать его стремительного роста? Или продать (шортить) фьючерс на нефть или др. товары или какие-то акции, и ждать падения их цены? Или put-option, с каким-то страйком? Где подводные камни?
Спасибо.
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hunfromukraine
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:07
hunfromukraine
Подводный камень - это считать, что на бирже можно рубить бабло. Фонд. рынок - это где люди теряют деньги.
Дам один совет: заведите такую сумму с которой не будет жаль расстаться
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Yuri_Z
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:15
Yuri_Z написав:hunfromukraine
Подводный камень - это считать, что на бирже можно рубить бабло. Фонд. рынок - это где люди теряют деньги.
Дам один совет: заведите такую сумму с которой не будет жаль расстаться
слушайте совет Юры, он уже столько денег слил на Укр ФР, на зарубежных рынках и на недвиге...
он очень опытный по сливанию
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PS4
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