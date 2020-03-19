monobank представив новий сервіс для накопичень «Банка».
Дивися повний текст monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео).
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:57
monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео)
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Дивися повний текст monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео).
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:57
Очень неудобное нововведение.
Кешбек засунули, мягко говоря, очень далеко.
Приложение обрастает совершенно бесполезным функционалом.
В начале они говорили, что не будут похожи на всем известный банк (на моно со старта беты я, помню лозунги).
Но как показало время - моно приложение превращается в очередной клон, как они говорят, всем известного банка.
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