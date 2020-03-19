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monobank запустив новий сервіс
накопичення «Банка» (відео)

monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:57

monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео)

Пропонуємо до обговорення:
monobank представив новий сервіс для накопичень «Банка».

Дивися повний текст monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:57

Очень неудобное нововведение.
Кешбек засунули, мягко говоря, очень далеко.
Приложение обрастает совершенно бесполезным функционалом.
В начале они говорили, что не будут похожи на всем известный банк (на моно со старта беты я, помню лозунги).
Но как показало время - моно приложение превращается в очередной клон, как они говорят, всем известного банка.
djnergal
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:15

Интересно, а функционал "наоборот", т.е. "банки" для (совместных) расходов, был бы людям интересен? Для планирования расходов или автоматизации взаимозачетов, например.
Logic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:40

Re: monobank запустив новий сервіс накопичення «Банка» (віде

дичь
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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