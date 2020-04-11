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Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 06:35
Пропонуємо до обговорення:
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця фізичною особою - підприємцем.
Дивися повний текст Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй реєструватися ФОП
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