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Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Додано: Вів 12 тра, 2020 06:35
Пропонуємо до обговорення:
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця фізичною особою - підприємцем.
Дивися повний текст Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй реєструватися ФОП
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Додано: Вів 12 тра, 2020 06:36
Очень высокий процент налога по сдаче в аренду жилья. Он должен составлять не более 0,01% от суммы аренды.
А так это грабёж?
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dunsamalita
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:33
dunsamalita написав:
Очень высокий процент налога по сдаче в аренду жилья. Он должен составлять не более 0,01% от суммы аренды.
А так это грабёж?
Да вы что?! А 19,5% с процентов по депозитам, с ЗП и прочим видам доходов. Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
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Кузя
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:49
Кузя написав:
доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.
Поэтому налог на такие доходы должен быть ниже. Процентов 10 от силы.
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Вебманивец
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:04
Люди новая нефть,которую качают жидомасоны.
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romaromaroma123098
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:07
ЕСВ забыли прибавить. Или это расчет для пенсионеров?
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p_a_l
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:34
Вебманивец написав:
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь. А при сдаче недвиги в аренду надо периодически ремонт делать. И эти затраты арендодателю никто не компенсирует.
Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора
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safonovstanislav
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:48
Предлагаю ввести подушный налог. Скажем так 500 грн. И отменить все налоги на физ.лиц. Заодно снизить НДС до 10%. Сразу можно будет уволить кучу чиновников)))
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sveneld83
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:03
safonovstanislav написав:
Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора
Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.
Если тут кто и наглый, так это государство.
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Вебманивец
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:46
Вебманивец написав: safonovstanislav написав:
Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора
Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.
Если тут кто и наглый, так это государство.
Никто не заставляет селить квартирантов.
Пустующую квартиру можно закрыть, или продать, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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