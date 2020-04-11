|
|
Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:10
Вебманивец написав: Кузя написав:
Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь.
Так продайте квартиру, положите деньги на депозит и не мучайтесь с ремонтом. Только будете "получать
" и никаких проблем!?
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор