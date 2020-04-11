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Фізособа здає нерухомість
в оренду: чи слід їй...

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:10

  Вебманивец написав:
  Кузя написав:Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов? :D


При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь.



Так продайте квартиру, положите деньги на депозит и не мучайтесь с ремонтом. Только будете "получать" и никаких проблем!? :D
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:34

В странах, где разбираются в финансах, НДС нет. Ни в Штатах, ни в Японии, соответственно, уменьшаются издержки на административную нагрузку, как у предпринимателей, так и у государства, то есть денег больше. Возникает реальный дополнительный денежный поток, и только у нас это выливается в налог на войну
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:58

  astatempo написав:В странах, где разбираются в финансах, НДС нет. Ни в Штатах, ни в Японии, соответственно, уменьшаются издержки на административную нагрузку, как у предпринимателей, так и у государства, то есть денег больше. Возникает реальный дополнительный денежный поток, и только у нас это выливается в налог на войну

Чем налог на продажу в Штатах сильно отличается от НДС? Да и CT tax return у Японии -- как-то подозрительно похож на "возврат НДС"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28

  Вкладчик1234 написав:
  Вебманивец написав:
  safonovstanislav написав:Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора


Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.

Если тут кто и наглый, так это государство.

Никто не заставляет селить квартирантов.
Пустующую квартиру можно закрыть, или продать, например

тре тоді платить квартплату та абонку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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