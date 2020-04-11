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Фізособа здає нерухомість в оренду: чи слід їй...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:10
Вебманивец написав: Кузя написав:
Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь.
Так продайте квартиру, положите деньги на депозит и не мучайтесь с ремонтом. Только будете "получать
" и никаких проблем!?
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Кузя
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:34
В странах, где разбираются в финансах, НДС нет. Ни в Штатах, ни в Японии, соответственно, уменьшаются издержки на административную нагрузку, как у предпринимателей, так и у государства, то есть денег больше. Возникает реальный дополнительный денежный поток, и только у нас это выливается в налог на войну
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astatempo
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:58
astatempo написав:
В странах, где разбираются в финансах, НДС нет. Ни в Штатах, ни в Японии, соответственно, уменьшаются издержки на административную нагрузку, как у предпринимателей, так и у государства, то есть денег больше. Возникает реальный дополнительный денежный поток, и только у нас это выливается в налог на войну
Чем налог на продажу в Штатах сильно отличается от НДС? Да и CT tax return у Японии -- как-то подозрительно похож на "возврат НДС"...
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_hunter
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28
Вкладчик1234 написав: Вебманивец написав: safonovstanislav написав:
Арендатор всё компенсирует арендной платой за все те годы, которые ремонт не требуется. А, в самых наглых случаях, ремонт вообще делается за счёт арендатора
Он ничего не компенсирует, а платит за проживание. Если не нравится - пусть не живет. Никто ж не заставляет.
Если тут кто и наглый, так это государство.
Никто не заставляет селить квартирантов.
Пустующую квартиру можно закрыть
, или продать, например
тре тоді платить квартплату та абонку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:10
flyman написав:
тре тоді платить квартплату та абонку
В чём проблема?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21
Вкладчик1234 написав: flyman написав:
тре тоді платить квартплату та абонку
В чём проблема?
жаба давит
на квартиру деньги нашлись, а за обслуживание пусть другие платят
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19yuriy91
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28
Кузя написав: Вебманивец написав: Кузя написав:
Чем доход от сдачи в аренду жилья отличается от других видов доходов?
При депозитах ты ничего не тратишь, а только получаешь.
Так продайте квартиру, положите деньги на депозит и не мучайтесь с ремонтом. Только будете "получать
" и никаких проблем!?
это разрушает теорию о нелёгком заработке лендлорда
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19yuriy91
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