Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Додано: Вів 19 тра, 2020 05:33

alex77 написав: R3WIND

О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться

Вся прелесть TransferWise в данной ситуации в том что … его комиссия фиксирована и не зависит от суммы. Но я кажется ошибся в цифре комиссии списания с карты - последний раз это стоило 6 злотых, а не три, в сумме с выводом на счёт в польском банке 9 злотых.Тоесть чем больше отправишь, тем меньше в процентном отношении потратиш на комиссию.На мелких суммах десятков или сотен злотых процент конечно будет больше, но все равно я не знаю другого такого оператора переводов кто сделал бы переводУкраины за ~65 гривен или $2,4.Конкретные суммы зависят от украинского банка: это не должно вызывать вопросов у его финмона и вписываться в лимиты операций по карте. Первое можно узнать только опытным путем, второе скажут в службе поддержки.Ещё важный момент: сроки выполнения переводов. Если списание с карты и зачисление на счёт TW происходят почти мгновенно, то вот перевод на польский счет через Elixir уже нет. С учётом особенностей этой платежной системы и графика входящих платежей конкретного банка это перевод займет один, иногда двадня.Выводить так деньги можно не только в злотых, но и в евро. Комиссия в пересчёте в гривну останется плюс-минус та же, последний шаг очевидно должен быть SEPA переводом.