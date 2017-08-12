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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:54
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
Юзеры, кто может подсказать самый дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польского банка. Буду очень признателен за варианты
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:50
v57 злотые хочет перевести в Польшу
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:03
Через ThansferWise с карты ПУМБ, которую в свою очередь пополнять купленными в обменке злотыми по курсу ниже курса ПУМБ. К примеру сейчас в Харькове есть продажа даже по 6,28 при курсе в ПУМБ-е 6,40.
Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay, вывод на польский счет идет через Elixir.
Суммарные потери за одну операцию около 6 злотых комиссии (3+3).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:39
R3WIND
О каких объемах идет речь? Чтобы понять, стоит ли заморачиваться
Додано: Вів 19 тра, 2020 05:33
Вся прелесть TransferWise в данной ситуации в том что … его комиссия фиксирована и не зависит от суммы. Но я кажется ошибся в цифре комиссии списания с карты - последний раз это стоило 6 злотых, а не три, в сумме с выводом на счёт в польском банке 9 злотых.
Тоесть чем больше отправишь, тем меньше в процентном отношении потратиш на комиссию.
На мелких суммах десятков или сотен злотых процент конечно будет больше, но все равно я не знаю другого такого оператора переводов кто сделал бы перевод из Украины за ~65 гривен или $2,4.
Конкретные суммы зависят от украинского банка: это не должно вызывать вопросов у его финмона и вписываться в лимиты операций по карте. Первое можно узнать только опытным путем, второе скажут в службе поддержки.
Ещё важный момент: сроки выполнения переводов. Если списание с карты и зачисление на счёт TW происходят почти мгновенно, то вот перевод на польский счет через Elixir уже нет. С учётом особенностей этой платежной системы и графика входящих платежей конкретного банка это перевод займет один, иногда два рабочих дня.
Выводить так деньги можно не только в злотых, но и в евро. Комиссия в пересчёте в гривну останется плюс-минус та же, последний шаг очевидно должен быть SEPA переводом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:21
[b]vitaliy_berdinskikh
Самый дешевый вариант отдать наличные или безналичные деньги в Украине (гривны, злотые, доллары) тому, у кого они там есть в безналичном виде.
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:25
Ты поедешь в другой город, потратишь на билет/бензин 10-30 фунтов или сотню-полторы злотых?
Даже в пределах одного крупного города - поездка на такси туда-сюда - 10 баксов. При том что СВИФТ от 20.
Я перевожу деньги сидя на диване. Трачу копейки, по таким тарифам некоторые украинские банки проводят СЭП тут внутри Украины. Хотелось бы конечно вообще ничего не тратить, не спорю. Но такое бывает только в сказке или у начинающих финтехов которые просто набирают базу или просто не настроили своё ПО.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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