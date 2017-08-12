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Дешёвый вариант перевода золотых
с Украины на карту польск

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:13

  Mavr написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Пополнение счёта TransferWise должно выполняться через GooglePay

а вот с этого места можно поподробней? как с гугл пея пополнить трансфервайз?

Элементарно, Ватсон :wink:

Изначально у нас должен быть аккаунт в злотых и банковская карта. Банковская карта хорошо чтобы была тоже в злотых - это позволяет, как писал, купить злотые в обменке по более выгодному курсу и пополнить карту. Но можно и прямо с гривневой если курс банка устраивает.

1. Выбираем пополнить счёт
Зображення
2. Указываем сумму
Зображення
3. Выбираем метод пополнения Google Pay. При пополнении напрямую TransferWise распознает карту как карту украинского банка и во-первых будет использовать свой курс, а во-вторых и это самое важное возьмёт приличную комиссию. Ниже чем у SWIFT, но заметно выше чем при пополнении через Google Pay.
Зображення
Дальше TransferWise блокирует скриншоты, но я думаю не составить труда нажать кнопку GPay, выбрать из списка добавленных в GooglePay карт именно карту в злотых и подтвердить проведение платежа.
5. Результат на стороне банка. На счёт TransferWise приходит ровно та сумма которую указал.
Зображення
Дальше делается перевод в польский банк по IBAN, при этом используется платежная система Elixir, стандартный перевод. Хотя TransferWise об этом нигде не пишет.

П.С.
Можно заметить что у банка списалось меньше чем 100 + 0,30 комиссии. Это прикол именно этого банка, проверено уже на нескольких вытягивалках. Позже сумма корректируется и обычно становится больше.

П.П.С.
Естественно выводить так можно не только злотые: TransferWise позволяет создать счета в фунтах, евро и даже австралийских, новозеландских и сингапурских долларах (по состоянию на вечер 24 мая 2020 года). Для остальных поддерживемых валют аккаунт создать можно, по пополняться его таким образом не получится (по крайне мере у меня не получилось).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
  • Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 07:24

Чтобы переубедить сомневающихся подкину картинок.

  1. Пересчёт комиссии ПУМБ-а (не знаю почему так происходит, но происходит именно так).
    Зображення
  2. Пересылка в польский банк
    Зображення
  3. Деньги на счету
    Зображення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
  • Рахунок в польскому банку для українського туриста https://cutt.ly/konto_w_Polsce
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 669
З нами з: 06.08.19
Подякував: 152 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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