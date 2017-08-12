Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Мне тоже сначала показал для Евро 0,4% , но когда ввел номер карты сказал, что для украинской карты доп. комиссия. (см. выше).
По поводу Google Pay: ты из польши заходишь в приложение? Устанавливал приложение в польше?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:58
Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль
Мне тоже сначала показал для Евро 0,4% , но когда ввел номер карты сказал, что для украинской карты доп. комиссия. (см. выше).
По поводу Google Pay: ты из польши заходишь в приложение? Устанавливал приложение в польше?
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:17
Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль
Нет, установлено через украинский гугл-аккаунт, при регистрации честно указал что являюсь резидентом украины, там ещё ж кажись верификация с паспортом (я уже просто не помню деталей).
Единственное но: сейчас глянул и у меня там британский номер телефона забит, уже не почему так сделал так как не планировал выдавать себя за британца.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:23
Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль
Всё таки ты что-то не так делаешь.
Я при оплате через Google Pay просто выбираю карту из списка, список создавался в украинским гугль-акаунте. Номер карты я нигде не набираю руками. Поскольку обе валютные карты у меня из ПУМБ-а пришлось им ещё имена дать злотый и фунт чтобы легко было разливать с какой карты пополнять.
Да, при выборе валюты пополнения я указываяю соответственно фунты и злотые, не гривну. Тоесть в твоем случае надо указать евро. Это на том шаге когда вводишь сумму пополнения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:28
Учитывается много факторов.
С размером существующих, на сегодня ограничений со стороны Украины, и налогового давления Польши в отношении Украины.
На резидента Польши - Германии в Евро на счёт польского банка
С учётом всей налоговой составляющей Польши.
Официально всё с Украины до последнего цента в 17м году выставили счёт в 30%.(т.е. резидент получает чистыми в пользование 70% от переведённого на его счёт)
Иного варианта найти не удалось, и это при 100% официальном официозе с Украины.
С того времени - попустило.
Дешевле через офшор.(Кипр - но это уже совершенно другая история)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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