Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Додано: Вів 29 вер, 2020 02:11

stuermer01



Если Google Pay не настроен то наверное так и получится. Честно, не знаю: на момент того когда я открывал аккаунт в Трансфервайз у меня уже был гугльпей с долгой историей использования.



Сейчас только что провел очередной транш по выводу золотовалютных запасов за границу. Трансфервайз почему-то не постоянен в суммах комиссий которые берёт за пополнение счета, в этот раз вывод денег с украинской карты стоил мне примерно 0,07% - сам в шоке. Перевод на польский счёт стандартно - 3,3 злотых. Цена вывода, как уже писал раньше, одинакова в разных валютах: 3,3 злотых, 0,6 фунта. В евро наверное будет 0,7.

Рахунок в польському банку для українського туриста

Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну

