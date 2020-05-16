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4G доступний у більшості
населених пунктів України -...

4G доступний у більшості населених пунктів України -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:35

4G доступний у більшості населених пунктів України -...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний 4G інтернет доступний у 15 478 населених пунктах України.

Дивися повний текст 4G доступний у більшості населених пунктів України - Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:35

4G это хорошо,но лучше сначала обеспечить элементарным покрытием сигнала.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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