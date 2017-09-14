Aleksey Kopytko написав:

У Путина было две внешнеполитические задачи на 2025 год:• Не допустить реального ужесточения санкций;• Заблокировать помощь Украине оружием.Первая задача более-менее успешно решена. США санкции не вводят, европейские имеют ограниченное влияние.Вторая задача не решена. Европа оружием помогает, украинское производство финансирует, плюс США разрешили покупать своё оружие для Украины за европейские деньги.Что исключает для России достижение успеха в войне в разумные сроки при разумных издержках.Вот Путин и пытается найти ходы, чтобы остановить европейскую помощь. Диверсии и саботаж. Кибератаки. Демонстративные акты агрессии против Европы, которые (пока) не содержат военной угрозы. И т.д.Всё это будет конвертироваться в призывы остановить поддержку Украины.Расчёт Путина - на недальновидность европейских обществ и стремление политиков жить в рамках коротких политических циклов.Какой следующий шаг Кремля после гипотетической остановки помощи?Вполне очевидный: как минимум - требование нейтралитета Украины, как максимум – привлечение ресурсов Украины на сторону России.Сейчас войны в ЕС нет исключительно потому, что ВСЕ силы РФ прикованы к Украине. Если РФ сможет высвободить хотя бы треть этих сил, сценарий для ряда стран очень грустный. Все это понимают, только стесняются говорить.Выход в заключении военного союза с Украиной и действиях, адекватных военному времени.В принципе, это всё, что касается 12 минут авиации и других подобных инцидентов, которые точно будут.