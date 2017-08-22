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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:16

Регистрируют и без подписи в нацбанке.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 21:40

demichh
Мы тут про истину. :mrgreen:
Думаю в закон нужно внести однозначность. Конкретизировать, виды электронных обращений, если это только письменное, сканированное с подписью, то явно это указать. А сейчас, как написано, так и применено к действию. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:54

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

Віддзвонилось #зеленелайно з приводу моєї скарги в НБУ.
Повідомило, що надасть НБУ таку саму відписку, яку вже надавало мені.
Що ж, побачимо ...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:42

А яка була мета цього дзвінка до Вас? Вчергове похизуватися, що вони шулери?

#зеленелайно так і не змогло вигадати, який пункт правил ми порушили?)
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:17

Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн

  apostol написав:А яка була мета цього дзвінка до Вас? Вчергове похизуватися, що вони шулери?
Вони усім після листа телефонують. Такий в них алгоритм мабуть прописаний. Мені у слухавку казали те ж саме, але потім 800 грн. виплатили. Хоча тепер це подають як нібито в для підвищення лояльності.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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