Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:40
demichh
Мы тут про истину.
Думаю в закон нужно внести однозначность. Конкретизировать, виды электронных обращений, если это только письменное, сканированное с подписью, то явно это указать. А сейчас, как написано, так и применено к действию.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:54
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Віддзвонилось #зеленелайно з приводу моєї скарги в НБУ.
Повідомило, що надасть НБУ таку саму відписку, яку вже надавало мені.
Що ж, побачимо ...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:42
А яка була мета цього дзвінка до Вас? Вчергове похизуватися, що вони шулери?
#зеленелайно так і не змогло вигадати, який пункт правил ми порушили?)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:17
Re: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідн
Вони усім після листа телефонують. Такий в них алгоритм мабуть прописаний. Мені у слухавку казали те ж саме, але потім 800 грн. виплатили. Хоча тепер це подають як нібито в для підвищення лояльності.
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