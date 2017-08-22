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Акция от Привата "Без стейків
сумно, а без кеша — вигідно!"

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:45

MASolomko. Феєрично. Мені оце сподобалося:

згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Банку, операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг) не належать до інтернет-транзакцій.


Тобто посилаються не на правила акції, а на якусь "інформацію, розміщену на сайті". Навіть попри це їх зовсім не смутило, що комунальні згадуються у контексті Приват24 (хоча, повторю, в правилах про це ні слова).

І що саме головне, яке може бути б**** двозначне трактування цього пункту їхніх же правил:

2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»)».


До кидал з Привату питань жодних, вони себе показали в усій красі.

А от дід Яша, бачу, може лише гарантувати права нерезам на захмарні заробітки через курс і ОВДП, для всіх інших є "інформація на сайті", дєнєг нєт, ви там держитесь :D
Востаннє редагувалось apostol в Пон 15 чер, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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