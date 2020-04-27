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Кулеба анонсував оновлення
торговельної частини Угоди...

Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:31

Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Україна вже відправила в Європейську комісію концептуальний документ.

Дивися повний текст Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію України з ЄС.
R2
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