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Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Україна вже відправила в Європейську комісію концептуальний документ.
Дивися повний текст Кулеба анонсував оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію України з ЄС
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