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Ціна на електроенергію в Україні
в рази вища, ніж у Європі

Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 18 травня збільшилася на 12,1%, або на 146,27 гривень/МВт-год до 1 352,69 гривень/Мвт-год в порівнянні з 11 травня.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:29

А чего у нас ее покупают????Автор какой-то дуремар, а как мы продаем ее по 0,03 евро населению...
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:46

Треба вимагати європейських цін на які нас переводили кілька років тому!
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:46

Догоним и перегоним Европу!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:00

Re: Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Євро

Рыжий с вами не согласен - есть еще куда расти...
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:13

  grig90vic написав:А чего у нас ее покупают????Автор какой-то дуремар, а как мы продаем ее по 0,03 евро населению...

Кто "у вас" покупает?
На экспорт рыжый поставки остановил.
0,03 евро или 30 евро за МВт/ч - это только 100 первых квт, остальные по 0,06 евро или же по 60 евро за МВт/ч.

С ценами в ЕС (13-19 евро) сами сравните или помочь? 8)
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:19

  EKO написав:
  grig90vic написав:А чего у нас ее покупают????Автор какой-то дуремар, а как мы продаем ее по 0,03 евро населению...

Кто "у вас" покупает?
На экспорт рыжый поставки остановил.
0,03 евро или 30 евро за МВт/ч - это только 100 первых квт, остальные по 0,06 евро или же по 60 евро за МВт/ч.

С ценами в ЕС (13-19 евро) сами сравните или помочь? 8)

Вы не адекватны,наверное, и Вас не выпускали не разу за границу и верите советским газетам. Где в Европе вы видели такие цены - полтора цента за киловатт. Сядьте - подумайте. Возможно,головой.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:45

laa1999, вы согласны что ланос должен стоить дешевле чем гольф? Тогда почему вы удивляетесь что э.э. с самым низким качеством (а сюда относится и бесперебойность) в Европе должна продаваться тоже по самой низкой цене?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:06

  RomanTik написав:laa1999, вы согласны что ланос должен стоить дешевле чем гольф? Тогда почему вы удивляетесь что э.э. с самым низким качеством (а сюда относится и бесперебойность) в Европе должна продаваться тоже по самой низкой цене?

Э.э.- везде одинаковая...Вы ,говорите, про падение мощности(то есть недостатка генерации для мощности,надеюсь), но Кв.ч. он то не меняется(только не надо, про счетчики и их особенности).Бесперебойность - тоже денег стоит, можно заключить особые контракты.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13

  laa1999 написав:
  EKO написав:
  grig90vic написав:А чего у нас ее покупают????Автор какой-то дуремар, а как мы продаем ее по 0,03 евро населению...

Кто "у вас" покупает?
На экспорт рыжый поставки остановил.
0,03 евро или 30 евро за МВт/ч - это только 100 первых квт, остальные по 0,06 евро или же по 60 евро за МВт/ч.

С ценами в ЕС (13-19 евро) сами сравните или помочь? 8)

Вы не адекватны,наверное, и Вас не выпускали не разу за границу и верите советским газетам. Где в Европе вы видели такие цены - полтора цента за киловатт. Сядьте - подумайте. Возможно,головой.

Есть часто плата за обслуживание системы, и она фиксированная независимо от потребления. А цена в каждой стране/поставщика - разная.
Son of Sun
 
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