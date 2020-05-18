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Характеристики та ціна нового
фітнес-браслета Xiaomi Mi...

Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02

Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у світі є дуже багато фітнес-браслетів, і в останні кілька років ці пристрої користуються небувалою популярністю у користувачів.

Дивися повний текст Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02

НФЦ это, конечно, преимущество, а в остальном мой Jet не хуже)
gingerleigh2106
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:33

Проприетарные -- значит разработанные конкретно этой фирмой и никакое другое оборудование туда не воткнешь.
vaganov18
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:13

Re: Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi.

vaganov18 написав:Проприетарные -- значит разработанные конкретно этой фирмой и никакое другое оборудование туда не воткнешь.
Так от них и отказались
Faceless
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