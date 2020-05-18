Зараз у світі є дуже багато фітнес-браслетів, і в останні кілька років ці пристрої користуються небувалою популярністю у користувачів.
Дивися повний текст Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02
Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:33
Проприетарные -- значит разработанные конкретно этой фирмой и никакое другое оборудование туда не воткнешь.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:13
Re: Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi.
Так от них и отказались
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