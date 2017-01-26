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Вывод денег с мобильного

Вывод денег с мобильного
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:44

Вывод денег с мобильного

Всем привет, знает кто платформы или еще что нибудь, что бы снять деньги с мобильного оператора Водафон и в особенно Киевстар, а то у них была раньше такая функция, так прикрыли её.
Kol1ns
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:15

если просто вывести- сайт кс, 3% и все
если мутить- кто же сдаст :)
да, мне в личку не писать, я не знаю
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:27

Re: Вывод денег с мобильного

Киевстар никто не прикрывал, у них там миграция сервиса на другого партнера, да и на сайте вроде работает
Faceless
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Модератор
 
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