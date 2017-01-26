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Додано: Вів 19 тра, 2020 23:44
Вывод денег с мобильного
Всем привет, знает кто платформы или еще что нибудь, что бы снять деньги с мобильного оператора Водафон и в особенно Киевстар, а то у них была раньше такая функция, так прикрыли её.
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:15
если просто вывести- сайт кс, 3% и все
если мутить- кто же сдаст
да, мне в личку не писать, я не знаю
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:27
Re: Вывод денег с мобильного
Киевстар никто не прикрывал, у них там миграция сервиса на другого партнера, да и на сайте вроде работает
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