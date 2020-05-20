С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:56
Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
Сможет ли Украина "прожить" без денег МВФ?
С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?
Более детально:
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