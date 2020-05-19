Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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_hunter написав:Еще раз: они должны не только "передаваться", но еще и "меняться".
Почему? В водоканал и киевтеплоэнерго подаю из месяца в месяц одни и те же показания горячей воды и это проходит т. к. у меня бойлер, а с газом я должен писать какую-то чушь чтобы очередного вора удовлетворить?
Т.е. таки "пойдем длинным путем"? -- ваше право...
Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали? Прочел что с электрикой в Киеве тоже скоро будет тоже самое - доставку и потребление разделят - воистину фантазии воров нет предела. При передаче от ДТЕКовской Киевэнерго в Киевтаплоэнерго 2 года назад тепла и горячей воды все долги потребителей-физлиц перевели из компании в компанию , а переплаты которые глупые пенсы заплатили в надежде платить зимой меньше заморозили на год, а потом им предложили подать в суд на ДТЕК, причем суд должен был состояться в Харькове. Как вы думаете кто поехал в Харьков или нанял адвоката чтобы вернуть 1-2 тыс.грн? В нормальной стране Ахметов и Кличко за такую аферу пошли бы на нары, а в недогосударстве под названием Украина все в порядке.
shapo написав:Зачем? Год назад менял счетчики ,все проверили. Самому попроситься чтобы мне эти воры еще насчитали?
Так любитель же преодолевать самостоятельно же созданные проблемы -- судя по упорному желанию передавать нули потребления газа...
Т.е. если я не играю с ворами в их игры передавая в показаниях то что я не потреблял, то я создаю себе проблемы? А может, проблема в таком недогосударстве и таких его защитничках как вы готовых оправдать любую его мерзость?