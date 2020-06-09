Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав:Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Ви вже розібрались, що якщо будети писати 0, вам нарахують планові показники і вжарять?
Маю думку, що якщо навіть писати по 1 кубу, то все рівно можуть вжаріть по плановим показникам.
Тому питання, чи ми якось можемо разом зробити макет подання до суду (судового позову) і всі бажаючи завалять суди цими позовами?
Я давно знаю что эта власть вас поимеет в любом случае. А судиться в судах этой власти себе дороже, да и нет здесь социума для организованного, а не оплаченного протеста. Вон Миха Чаплыга что-то профсоюзное пыжится организовать,но пока получается не очень и он сам понимает что все точки над "и" поставит гражданская война когда тарифы станут совсем не актуальны.
ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
Друже, Ви розібрались, що-дє-як це все порушує, коли нарахування цього року йдуть по показникам того року чи по планових?
Може десь бачили комментарі юристів? Маю бажання подати до суду, хочу попити їм крові. Навіть, якщо не виграю, хотілось би, щоб українці завалили суди позовами по цьому питанню!
Доколе ці п..дли будуть нашу кров пити???
Ни в чем он не разбирался -- все на уровне "ятакщитаю". И нет -- коментариев юристов на эту тему нет: коментировать нечего.