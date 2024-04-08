У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на...
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Скільки коштуватиме будівництво малого реактора? У своїх презентаціях виробники виходять із суми $6000 за кВт, каже ексменеджер профільної компанії. Отже, SMR-160 Holtec потужністю 160 МВт обійдеться майже в $1 млрд, а модульний реактор NuScale потужністю 462 МВт – у майже $3 млрд. Для порівняння, вартість 1 МВт мобільної газової електростанції – $400 000–600 000, розповідав раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Тобто $400–600 на 1 кВт.
«Зараз «Енергоатом» не має грошей навіть розраховуватися з постачальниками», – пояснює Харченко.
Бетон написав:Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.
Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.
Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще
Це означає, що десь де є елекроенергія на всю працюють кондиционери. Бачу це по своєму будинку. Хоча в квартирі ще не така жара, достатньо відкрити вікна, але ніт, кондиціонери працюють на всю катушку. А потім ті ж люди жаліються, а чого відключень побільшало...