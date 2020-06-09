Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян.", в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги.Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.