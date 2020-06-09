Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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shapo написав:Т. е. сейчас в селе за потребленные в прошлом году 350м3 я плачу 44грн ежемесячно за доставку, а в следующем сколько буду платить если, судя по развитию событий, не потреблю ни 1куб.м - 0?
Ви вже розібрались, що якщо будети писати 0, вам нарахують планові показники і вжарять?
Маю думку, що якщо навіть писати по 1 кубу, то все рівно можуть вжаріть по плановим показникам.
Тому питання, чи ми якось можемо разом зробити макет подання до суду (судового позову) і всі бажаючи завалять суди цими позовами?
Я давно знаю что эта власть вас поимеет в любом случае. А судиться в судах этой власти себе дороже, да и нет здесь социума для организованного, а не оплаченного протеста. Вон Миха Чаплыга что-то профсоюзное пыжится организовать,но пока получается не очень и он сам понимает что все точки над "и" поставит гражданская война когда тарифы станут совсем не актуальны.
ol_zy написав:"Оплата за послугу розподілу залежить тільки від спожитого газу за минулий газовий рік і від тарифу, який встановлений для киян." Что является нарушением кодекса ЖКГ, в котором указано, что запрещено брать оплату за не оказанные услуги. А показания за прошлый год не могут браться для расчетов (за прошлый год транспортировка уже была оплачена), газы должны брать текущие показания и начислять за фактически оказанные услуги. Естественно что за этот год расход газа в разы у многих меньше стал. За 20-50 кубов они хотят брать как за 200-300... При этом, если квартиру продать, то никто переплату не вернет.
Друже, Ви розібрались, що-дє-як це все порушує, коли нарахування цього року йдуть по показникам того року чи по планових?
Може десь бачили комментарі юристів? Маю бажання подати до суду, хочу попити їм крові. Навіть, якщо не виграю, хотілось би, щоб українці завалили суди позовами по цьому питанню!
Доколе ці п..дли будуть нашу кров пити???
Ни в чем он не разбирался -- все на уровне "ятакщитаю". И нет -- коментариев юристов на эту тему нет: коментировать нечего.
_hunter написав:Откровенно лень, если честно. Но могу оказать платные услуги по обучению пользованием поиском форума -- если с этим есть какие-то проблемы.
Надо же, десять страниц не покладая рук добросовестно топил за укромонополии, а дать ответ на элементарный вопрос который мог бы поставить точку в вопросе вдруг слился
Какую "точку"? -- если за месяц переписки "кто-то" так и не понял как тариф расчитали -- "наука" тут, боюсь, бессильна...
Да ладно я один такой тёмный к. т. н. не понял, а кто тут ещё кроме такого лоббиста монополий как вы сможет объяснить откуда взяты тарифы на транспортировку газа? Или обоснование в виде бреда о каком-то коэффициенте с прошлогоднего потребления это и есть объяснение для кого-то еще кроме умственно-отсталого?
_hunter написав:Какую "точку"? -- если за месяц переписки "кто-то" так и не понял как тариф расчитали -- "наука" тут, боюсь, бессильна...
Да ладно я один такой тёмный к. т. н. не понял, а кто тут ещё кроме такого лоббиста монополий как вы сможет объяснить откуда взяты тарифы на транспортировку газа? Или обоснование в виде бреда о каком-то коэффициенте с прошлогоднего потребления это и есть объяснение для кого-то еще кроме умственно-отсталого?
Вас тут двое таких
Писал неоднократно даже в этой теме: все просто как табуретка -- годовой бюджет местного ...-газа делится на всех потребителей этого же ...-газа. Возможно закладывается некий резервный фонд (на случай, например, вышеупомянутых отключенцев). Все. Нет никакой высшей матеметики -- и "методика" ничем не отличается от таковой для горячей/холодной воды или любой другой "комуналки".
_hunter написав:Какую "точку"? -- если за месяц переписки "кто-то" так и не понял как тариф расчитали -- "наука" тут, боюсь, бессильна...
Да ладно я один такой тёмный к. т. н. не понял, а кто тут ещё кроме такого лоббиста монополий как вы сможет объяснить откуда взяты тарифы на транспортировку газа? Или обоснование в виде бреда о каком-то коэффициенте с прошлогоднего потребления это и есть объяснение для кого-то еще кроме умственно-отсталого?
Вас тут двое таких
Писал неоднократно даже в этой теме: все просто как табуретка -- годовой бюджет местного ...-газа делится на всех потребителей этого же ...-газа. Возможно закладывается некий резервный фонд (на случай, например, вышеупомянутых отключенцев). Все. Нет никакой высшей матеметики -- и "методика" ничем не отличается от таковой для горячей/холодной воды или любой другой "комуналки".
То, что нет не только высшей, но и вообще математики, а есть только 2 действия арифметики - отнять и поделить - население давно догадалось, но не противостоит по описанным мною выше причинам