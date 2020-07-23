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Киянам пояснили процедуру
встановлення тарифу на...

Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:28

Re: Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...

Похоже температурный коэффициент отменят:
https://gazpravda.com.ua/novyny/za-spravy-temperaturnykh-koefitsiientiv-vziavsia-verkhovnyi-sud
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