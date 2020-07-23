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Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:28
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ol_zy
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Додано: Пон 03 сер, 2020 10:50
ol_zy написав:
Похоже температурный коэффициент отменят:
Понятное дело: после того "прецедентного" судового заседания от киевлянина -- обл-газы поняли -- лавочку пора закрывать.
Так а что там с обещанными "А комментарии юристов есть и их полно"???
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_hunter
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