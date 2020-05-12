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Антивирусные сервисы

Finance.ua: Антивирусные сервисы
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:24

Finance.ua: Антивирусные сервисы

Пропонуємо до обговорення:
Сервисы, которые помогают украинцам пережить карантин
Карантин сильно повлиял на жизненный уклад украинцев. Сейчас его потихоньку ослабляют – открываются магазины, салоны красоты, парки, запускается транспорт. Но жизнь еще далека от той, что была раньше. Я решила поделиться списком интернет-сервисов, которыми периодически пользуюсь сама, и которые могут обеспечить вас на карантине всем необходимым для нормальной жизни. Думаю, он не утратит актуальности до тех пор, пока от коронавируса не придумают эффективное лекарство или вакцину.

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D2
 
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