Finance.ua: Антивирусные сервисы

Сервисы, которые помогают украинцам пережить карантин
Карантин сильно повлиял на жизненный уклад украинцев. Сейчас его потихоньку ослабляют – открываются магазины, салоны красоты, парки, запускается транспорт. Но жизнь еще далека от той, что была раньше. Я решила поделиться списком интернет-сервисов, которыми периодически пользуюсь сама, и которые могут обеспечить вас на карантине всем необходимым для нормальной жизни. Думаю, он не утратит актуальности до тех пор, пока от коронавируса не придумают эффективное лекарство или вакцину.
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