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Єврокомісія готує "зелений"
план порятунку автоіндустрії

Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:13

Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія готує "зелений" план для підтримки автомобільної галузі в зв'язку з кризою, що утворилася через пандемію коронавірусу. План буде сфокусований на підтримці виробництва екологічного авто.

Дивися повний текст Єврокомісія готує \"зелений\" план порятунку автоіндустрії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:13

Ну і правильно -- заразом вирішать проблему небалансів зеленої енергетики -- кожен сам закуповує свій набір акумуляторів разом з електромобілем.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:20

Re: Єврокомісія готує

А вже десь працює варіант заміни блоку АКБ на заправці ?
Бо якщо ні - то це просто додаткове навантаження в нічний переважно час на енергосистему - коли "зелена " якраз і мало працює ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:31

  Puente написав:А вже десь працює варіант заміни блоку АКБ на заправці ?
Бо якщо ні - то це просто додаткове навантаження в нічний переважно час на енергосистему - коли "зелена " якраз і мало працює ...

Пока только слухи о планах ходят: в том же Nissan LEAF -- акум под треть тонны весит и расположен неудобно.
Так в этом и смысл: сгладить пики путем увеличения минимума.
_hunter
 
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