RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
НБУ готує пілотний проєкт
із запровадження цифрової...

НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:36

НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні. Це буде третя, альтернативна, форма поруч із готівковою та безготівковою.

Дивися повний текст
НБУ готує пілотний проєкт із запровадження цифрової гривні (деталі)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100309
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:36

Цифрові, електронні, напишіть просто - це не кріпта.
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев анонсував після війни запровадження...
R2 » Пон 23 гру, 2024 16:41
2 803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2024 17:21
pesikot
Четверо працюючих на одного військового: влада готує...
R2 » Сер 14 лют, 2024 18:59
9 1995
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 22:45
yama
Гетманцев підтримав запровадження бальної системи при...
R2 » Пон 16 жов, 2023 12:47
1 598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 жов, 2023 12:47
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (285)
18.03.2025 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.