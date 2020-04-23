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Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія готує "зелений" план для підтримки автомобільної галузі в зв'язку з кризою, що утворилася через пандемію коронавірусу. План буде сфокусований на підтримці виробництва екологічного авто.
Дивися повний текст Єврокомісія готує \"зелений\" план порятунку автоіндустрії
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R2
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:13
Ну і правильно -- заразом вирішать проблему небалансів зеленої енергетики -- кожен сам закуповує свій набір акумуляторів разом з електромобілем.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:20
А вже десь працює варіант заміни блоку АКБ на заправці ?
Бо якщо ні - то це просто додаткове навантаження в нічний переважно час на енергосистему - коли "зелена " якраз і мало працює ...
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Puente
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:31
Puente написав:
А вже десь працює варіант заміни блоку АКБ на заправці
?
Бо якщо ні - то це просто додаткове навантаження в нічний переважно час на енергосистему
- коли "зелена " якраз і мало працює ...
Пока только слухи о планах ходят: в том же Nissan LEAF -- акум под треть тонны весит и расположен неудобно.
Так в этом и смысл: сгладить пики путем увеличения минимума.
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_hunter
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