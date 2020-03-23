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Як обрати платіжну
систему для сайту

Як обрати платіжну систему для сайту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:30

Як обрати платіжну систему для сайту

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R2
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Для WayForPay нужно давать сканы паспорта + ИНН и описать вид деятельности
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:31

Спасибо, давно искал платежку на сайт
KULANDALE
 
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