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Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 тра, 2020 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Експерти кажуть, що автобусне сполучення буде коштувати вдвічі більше, а залізничне - стільки ж
Дивися повний текст Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає
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Додано: Суб 23 тра, 2020 15:44
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