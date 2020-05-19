Транспорт незабаром запустять, але проїзд сильно подорожчає

Додано: Пон 25 тра, 2020 13:37

В Запорожье проезд "по справкам" вроде отменили. Но я не слышал, чтобы льготы возвращали (пенсам отменили с началом "карантина")

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин