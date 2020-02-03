Аргентина удев'яте оголосила дефолт

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Вкладчик1234 написав:Таджикистан недавно отдал значительную часть своей территории Китаю за долги
А Аргентина не може продати частину території ? Чи нікому то не треба ? Ну і взагалі - якось це якийсь антиприклад . То входить в 20 найкращих країн , чрез 10 років - повний капут , потім знову якийсь підйом - і так регулярно . Сільське господарство - невдячна галузь ... Нам на це треба дуже уважно дивитися ...
Греция вроде продавала острова, для оплаты долгов.
Другие примеры не искал (наверняка они есть), это то, что попадалось на глаза
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...
Puente написав:Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...
Невозможно ВВП платить долг, долги платятся с доходов. Еще куда ни шло считать среднедушевой долг
Puente написав:Подивився - скільки ж у них боргів ... Так нам до них ще позичати і позичати - грубо в 6 разів більше у них ... І ВВП у них в 6 разів більше на душу . То вони в 6 разів живуть краще , чи в 6 разів гірше - а чи так само ? Не можу визначитися з цими числами ...
Невозможно ВВП платить долг, долги платятся с доходов. Еще куда ни шло считать среднедушевой долг
Та при чому це ... Я ж про "розміри" економіки фактично ... Пропорції ... Куди вони зароблені гроші поділи ( в 6 разів більше , ніж у нас ) - віддали за борги судячи з усього ... Тому і питання - то хто багатше живе ?
Мин.зарплата в Аргентине - 247$ (6600 грн), в Украине - 175$ Средняя зарплата в Аргентине - 856$ (23112 грн), в Украине - 423$ И эта страна после 9-ти дефолтов живет лучше чем Украина, еще и сама решает когда ей платить проценты и сколько.