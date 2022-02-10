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Дефолт рф знову скасовується:
погасили євробонди у доларах

Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:26

Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах

Пропонуємо до обговорення:
росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.

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Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:26

Почему Украина не возьмёт пример и кредиты не отдаст в гривне-фантиках?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:59

  kemeron1990 написав:Почему Украина не возьмёт пример и кредиты не отдаст в гривне-фантиках?

Потому, что
росія виплатила у доларах, як того вимагають контракти
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