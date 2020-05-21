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В IKEA пояснили, чому в Україні
ціни на товари вище, ніж...

В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22

В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Кінцеві ціни на товари, запропоновані на момент запуску онлайн-магазину IKEA в Україні, обумовлені наступними факторами: обсягами, імпортними митами, коливаннями валюти, транспортними витратами, поточними ринковими умовами та іншим.

Дивися повний текст В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж в інших країнах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22

Кому потрібна ця розрекламована дорога IKEA ! Чим більш мафіозна країна, ти вищі ціни.
zloy_ukr
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