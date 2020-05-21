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В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Кінцеві ціни на товари, запропоновані на момент запуску онлайн-магазину IKEA в Україні, обумовлені наступними факторами: обсягами, імпортними митами, коливаннями валюти, транспортними витратами, поточними ринковими умовами та іншим.
Дивися повний текст В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж в інших країнах
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R2
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22
Кому потрібна ця розрекламована дорога IKEA ! Чим більш мафіозна країна, ти вищі ціни.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:13
Ждем скоро на всех экранах страны. Блокбастер - Закрытие IKEA -
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p_a_l
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:50
Мы не нищеброды, что бы покупать дёшево.
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alex_dvornichenko
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