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В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Кінцеві ціни на товари, запропоновані на момент запуску онлайн-магазину IKEA в Україні, обумовлені наступними факторами: обсягами, імпортними митами, коливаннями валюти, транспортними витратами, поточними ринковими умовами та іншим.
Дивися повний текст В IKEA пояснили, чому в Україні ціни на товари вище, ніж в інших країнах
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R2
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:22
Кому потрібна ця розрекламована дорога IKEA ! Чим більш мафіозна країна, ти вищі ціни.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:13
Ждем скоро на всех экранах страны. Блокбастер - Закрытие IKEA -
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p_a_l
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:50
Мы не нищеброды, что бы покупать дёшево.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:48
когда лампочки начнут продавать ??? своего бренда ? у них класные лампочки а на сайте их не вижу
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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yama
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:56
надо распределительный центр открывать в Украине, а не тащить с Румынии, как эти умники
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sequence
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:04
yama написав:
когда лампочки начнут продавать ??? своего бренда ? у них класные лампочки а на сайте их не вижу
Колега, а що вам важко до Пшемишля "згоняти" за лампочками, йогобелою і іншим гарним польським скарбом?
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change_pm
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:53
alex_dvornichenko написав:
Мы не нищеброды, что бы покупать дёшево.
Я, прочитав это, поперхнулся. Сижу за столом, купленным, в IKEA Paramus, New Jersey.
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Dear_Sir
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