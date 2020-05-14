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Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Кредитки, которыми удобно и выгодно платить за квартиру
Выстаивать очереди в кассу (не важно где – в банке или на почте), чтобы оплатить коммунальные услуги – пережиток прошлого. Это дорого, хлопотно, утомительно, а сегодня еще и небезопасно: есть «шанс» подхватить инфекцию. Куда проще делать это из дома, при помощи смартфона или ноутбука, сидя в любимом кресле. Мы выбрали несколько карт, которые для этого подходят лучше всего.
Дивися повний текст Лучшие карты для оплаты коммуналки
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D2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:12
а как же удержание одного процента от суммы? Неужели банки его отменили? Или статья лживая?
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svk_neo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:12
svk_neo написав:
а как же удержание одного процента от суммы? Неужели банки его отменили? Или статья лживая?
Какой еще 1% от суммы?
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Faceless
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