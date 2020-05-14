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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:09

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

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Выстаивать очереди в кассу (не важно где – в банке или на почте), чтобы оплатить коммунальные услуги – пережиток прошлого. Это дорого, хлопотно, утомительно, а сегодня еще и небезопасно: есть «шанс» подхватить инфекцию. Куда проще делать это из дома, при помощи смартфона или ноутбука, сидя в любимом кресле. Мы выбрали несколько карт, которые для этого подходят лучше всего.

Дивися повний текст Лучшие карты для оплаты коммуналки
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:12

а как же удержание одного процента от суммы? Неужели банки его отменили? Или статья лживая?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:12

  svk_neo написав:а как же удержание одного процента от суммы? Неужели банки его отменили? Или статья лживая?

Какой еще 1% от суммы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:08

Faceless, Приват еще пару месяцев назад брал процент от суммы оплаты коммуналки. Это не одна и не три гривны ибо коммуналка не 100 и не 300 гривен. Сейчас эту наценку на оплату коммуналки карточкой отменили или статья про 1-3 гривни лживая?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:23

Faceless, проверил, Приват берет комиссии минимум пол-процента при оплате коммуналки. Статья таки лживая.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:39

  svk_neo написав:Faceless, Приват еще пару месяцев назад брал процент от суммы оплаты коммуналки. Это не одна и не три гривны ибо коммуналка не 100 и не 300 гривен. Сейчас эту наценку на оплату коммуналки карточкой отменили или статья про 1-3 гривни лживая?


если быть точнее, Приват берет 0,5% за оплату теплоэнерго и по 1 грн за каждый платеж по другим статьям
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:52

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

Странный рейтинг в этой статье, я так понимаю это реклама моно. По сути лучшая карта new card от укрсиб, которая дает 5% кешбек хоть и со своих денег.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:03

  antey718 написав:Странный рейтинг в этой статье, я так понимаю это реклама моно. По сути лучшая карта new card от укрсиб, которая дает 5% кешбек хоть и со своих денег.


зависит от критерия - если лучший, где можно больше кешбека - то да
если удобство пользования или возможность платить за кредитные - то адекватный рейтинг
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:14

Re: Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

svk_neo написав:Faceless, проверил, Приват берет комиссии минимум пол-процента при оплате коммуналки. Статья таки лживая.


Ну если вы меценат, платите 1%, а куча сервисов предлагает оплатить бесплатно, ещё и кешбек можно заработать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:25

Faceless описанное в статье - не бесплатные и тем более не кэшбэковые "сервисы", см. комментарии наших коллег. Статья лживая. Видимо, заангажирована рекламодателями.
svk_neo
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