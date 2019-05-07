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Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:10
Все було б добре з ПУМБом, якби не було обов’язковою умовою оформлення номер керівника компанї в якій працюєш)
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zenukua1992
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:44
Искатель написав:
Где сказано, что "статья про оплату коммуналки с кешбэком"
?
Где? В самом начале, первый абзац статьи:
Воно до того ж ще й вигідніше, адже так можна заробити непоганий кешбек. Ми обрали кілька карток, які для цього підходять найкраще.
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kocherga
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:54
kocherga написав: Искатель написав:
Где сказано, что "статья про оплату коммуналки с кешбэком"
?
Где? В самом начале, первый абзац статьи:
Воно до того ж ще й вигідніше, адже так можна заробити непоганий кешбек. Ми обрали кілька карток, які для цього підходять найкраще.
Не звертайте уваги, тут є кілька таких, для кого головне завдання - понаписувати найбільше постів, нібито підняти власну значущість на форумі, зображати з себе авторитет і т.д.
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AleksD
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