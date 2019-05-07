Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки

kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?
Подскажите, пожалуйста, какую именно карту Таскомбанка Вы имели в виду, что она дает кэшбэк на оплату коммунальных услуг? А также уточните, пожалуйста, по карте todobank - где именно надо ей оплачивать, через какой портал, чтобы получить кэшбэк, и доступна ли эта опция для всей Украины или только для Харькова и области?
Заранее благодарен за ответы!
Информацию про ТАС я взял из комментария модератора Faceless в начале ветки.
Кешбэк в todobank за коммуналку начисляется в их приложении, ещё вроде бы на сайте ЕРЦ при оплате той же картой todobank.