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Finance.ua: Лучшие карты
для оплаты коммуналки

Finance.ua: Лучшие карты для оплаты коммуналки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:10

Все було б добре з ПУМБом, якби не було обов’язковою умовою оформлення номер керівника компанї в якій працюєш)
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:44

  Искатель написав:Где сказано, что "статья про оплату коммуналки с кешбэком"?


Где? В самом начале, первый абзац статьи:
Воно до того ж ще й вигідніше, адже так можна заробити непоганий кешбек. Ми обрали кілька карток, які для цього підходять найкраще.

Зображення
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:56

  ShtormK написав:
  kocherga написав:Нет todobank и ТАС, которые с кешбэком на оплату коммуналки, но есть Приват и mono, где его нет. Зачем их указывать, если статья про оплату коммуналки с кешбэком?

Подскажите, пожалуйста, какую именно карту Таскомбанка Вы имели в виду, что она дает кэшбэк на оплату коммунальных услуг?
А также уточните, пожалуйста, по карте todobank - где именно надо ей оплачивать, через какой портал, чтобы получить кэшбэк, и доступна ли эта опция для всей Украины или только для Харькова и области?

Заранее благодарен за ответы!


Информацию про ТАС я взял из комментария модератора Faceless в начале ветки.

Кешбэк в todobank за коммуналку начисляется в их приложении, ещё вроде бы на сайте ЕРЦ при оплате той же картой todobank.
kocherga
 
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