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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 09:17

  Дюрі-бачі написав:sens
Залежить від ЗП. Для мінімалки перший варіант дає профіт при 76+ роках життя, Для ЗП в 500$ перший варіант стає профітнішим при 82+ роках життя. При ЗП в 1000$ - стає при 102+ роках, при ЗП понад 1200$ - ніколи перший варіант не стає профітним. Третій варіант трохи вигідніший за другий, незалежно від ЗП, при 76+ роках життя. Припускав, що працює людина з 22 до 60 років і стабільній ЗП...

Порахую за Вас , офіційно вигідно працювати в державному секторі з початку військового стану. Для всіх службовців. Це про офіційно. Також вигідно неофіційно з початку військового стану всім іншим громадянам,тому що зменшується ризик стати мобілізованим ,тим паче дожити до пенсії.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:04

  Дюрі-бачі написав:Hotab Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Ця система має свої проблеми..
Найголовніша що - ВІДСУТНІ крім зборів з зарплат кошти на утримування СЬОГОДНІШНІХ пенсіонерів...
Якби під час розвалу СРСР все що заробили працівники СРСР ( а в основному це було житло)- Держава передала цим працівникам, а їх нащадки за право отримати це житло платили б своїм батькам/бабусям, при повній відсутності пенсійних Державних внесків...
От тут може щось би й вийшло....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:01

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Hotab Я порівнюю з тим, скільки людина платить в ПФ. Значно вигідніше взяти ці гроші і під 5% в $ інвестувати. Щоб почати отримувати профіт від пенсії, то потрібно прожити довше ніж до 80 років...
Ця система має свої проблеми..
Найголовніша що - ВІДСУТНІ крім зборів з зарплат кошти на утримування СЬОГОДНІШНІХ пенсіонерів...
Якби під час розвалу СРСР все що заробили працівники СРСР ( а в основному це було житло)- Держава передала цим працівникам, а їх нащадки за право отримати це житло платили б своїм батькам/бабусям, при повній відсутності пенсійних Державних внесків...
От тут може щось би й вийшло....

Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:09

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 17:23

  budivelnik написав:
  sens написав:Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?

Нажаль ваш математичний аналіз до державотворення України та зобов'язань немає спільних інтересів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 18:56

  sens написав:
  budivelnik написав:
  sens написав:Систему обнулили. При СРСР був комунізм і не було олігархів. Маємо феодальний стрій який називається по іншому,все одно працюють всі на хазяїна.
1 Систему обнулили популістично
а - фабрики/заводи були замортизовані під нуль , тому нічого не коштували
б - приватне житло яке передали власникам , приблизно 1 млрд м2 -коштуваловід 300 млрд доларів
2 Якби Україна не брала на себе обовязки СРСР по пенсійному забезпеченню для тих людей хто приватизував житло - шанси були...
Ті хто приватизував - пенсії не отримують, бо з ними так/сяк СРСР-розплатився , але при цьому вони отримували капітал розміром в 100-500 пенсій мінімум... і ці пенсії їм би мали оплатити ті хто претендує на це жило, але при умові що ті хто претендує і виплачує пенсіонерам-не платить ЄСВ в Державний Бюджет.
А так як житло було розподілено більш/менш рівномірно і претендували на нього родичі пенсіонера-то нічого дивного в тому що пенсіонер домовляється з родичем щоб той його житло викуповував...
3 В той самий час, так як той хто викуповував житло не платив Пенсійний то нічого дивного в тому що Держава не зобовязана йому платити пенсію.
Таким чином ситуація була б розвязана
4 Наскільки треба бути примітивом що б і далі звинувачувати багатих....
Люди взяли те що нічого не коштувало і довели його до стану коли воно щось коштує.
Але соціал/совки і далі в парадигмі комунізму
Щоб всі були щасливі-треба в багатого забрати і бідному віддати...
Ну маєте Венесуелу..невже цей приклад вас нічого не вчить?
Нажаль ваш математичний аналіз до державотворення України та зобов'язань немає спільних інтересів
Жоден математичний аналіз ( особливо зроблений постфактум) не має відношення до тих процесів ЯКІ вже ВІДБУЛИСЬ...
Але матаналіз дає можливість тим хто сьогодні - зрозуміти чому ВЧОРА не вийшло....
І при цьому
Не гарантує що на підставі нього вийде краще...


От тільки один негараз

Ви або зостанетесь дурнями- або приречені винаходити велосипед з квадратними колесами...

Це ж не я сказав
Розумні вчаться на чужих помилках
Нормальні на своїх
Дурні приречені повторювати як свої так і чужі..
budivelnik
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