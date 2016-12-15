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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:29

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Востаннє редагувалось adeges в Чет 26 гру, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:41

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Ти вирахував коефіцієнти за кожен місяць та вираховував суму, згідно закону ?

Це робить Пенсійний фонд, я брав готові дані із "протоколу призначення пенсії". Для тих, в кого ще нема пенсії, його теж можна згенерувати в "пенсійному калькуляторі"

  pesikot написав:Тут ти вже почав маніпулювати цифрами
20+ та 16+ - це 25% різниці
1.02 та 0.922 - це 11% різниці

2024 рік тільки закінчується, остаточно не порахована середня ЗП


Я можу й помилятися в розрахунках. Наприклад: є дискусія щодо того чи буде пенсійний фонд при зменшувати середню зарплату на 23% чи місяці крім грудня зменшать на 19.5%...

Зустрічав в інтернеті й розрахунки, коли підставляли середню зарплату за 2023, тоді бал виходить 78 копійок...

  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:25

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.


Це до речі супер питання. Звідки взяти і як довести ці зарплати. Наприклад у мене значаться вони з 1998 року. Працюю з 1994. Ну я наприклад, подавав декларації за 1995-1997 рр. Можна звернутись до податкової. Але там не буде помісячних нарахувань!

З точки зору безпеки, можна вважати бали по яких у фонду нема даних, втраченими.

У випадку стажу за навчання у вузі, це справедливо. Але якщо працював і сплачував податки, то не дуже. Але наприклад у мене в 1994-1997 зарплата базова була низька, і я втрачаю лише десь 650-700 балів, або десь 5% балів. Але для когось це може бути набагвто більше %% і набагато більше балів
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:35

Остаточно проникся реформою. Моє резюме: вона спрямована на зменшення навантадення на пенсійний фонд шляхом зменшення виплат переважній більшості пенсіонерів через прості математичні трюки
1) введення ноефіцієнту 30% у формулу розрахунку замість використання 1% за кожен рік стажу. Іншими словами, всі хто має більше 30 років стажу ( повного, не страхового!!) автоматично отримують менше

2) додатково, введення ділителя 4200 у страховій частині. 4200 - це 35 років СТРАХОВОГО СТАЖУ. тобто випадає навчання у вузі випадає чачтина декретів, випадають майже всі роки страхового стажу до 2000 бо знайти по них довідки про доходи для абсолютної більшості людей буде не можливо. Мало того, закон дозволяє лише 5 років брати звідти. Наприклад людина працювала 35 років і іде на пенсію у 2026 1 січня, з них 26 років з 2000 та 9 років до 2000. Мінімум 4 роки, а скоріше всі 9 будуть втрачені. Поточна система не використовує абсолютні ваги, лише відносні. Тобто якщо береш дохід з 2000 року, то і порівнюєш його з відповідним доходом при розрахунку коефіцієнтів. Тепер для стажу страхового 35 років 9 років, або 26% буде вкрадено державою ( для тих хто піде на пенсію у 2026, трохи менше у наступні роки)

3) останнє, геніальна тема перейти від середньої зарплати як бази розрахунку, до середньої але після опадаткування. Це додатково віднімає 23% від того, що ще не вкрадено вище (за рахунок 30% і 4200)
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:13

Re: Пенсії в Україні

Справедливості заради: я вважаю, що скоріше автори законопроєкту просто помилились і забули про бали за стаж до 2000, або десь його заховали так, що без окремих роз'яcнень їх знайти не можуть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:15

  Дюрі-бачі написав:Справедливості заради: я вважаю, що скоріше автори законопроєкту просто помилились і забули про бали за стаж до 2000, або десь його заховали так, що без окремих роз'яcнень їх знайти не можуть.


Вони точно не забули прибрати навчання і 30% теж не помилка і податки відняти не випадково
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:16

Re: Пенсії в Україні

  adeges написав:зменшення навантаження на пенсійний фонд шляхом зменшення виплат

Якщо захочуть, то в реформі є справжня бомба, яка може помножити взагалі всі бали на 0:
Для обчислення розміру пенсій відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону у період по 28 лютого 2030 року застосовується коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який застосовується при визначенні вартості одного балу з дати набрання чинності цим Законом та щороку з 1 березня.

Але не буду розганяти паніку передчасно і вважаю його рівним 1
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:57

Re: Пенсії в Україні

adeges , якщо об'єктивно глянути на зменшення пенсії в реформі:
1. Раніше для 35 років страхового стажу був коєфіцієнт 0.35, зараз - 0.3. Але зараз додається безумовна частина пенсії в розмірі 0.3 від мінімальної зарплати, що навіть вигідно для тих, в кого зарплата мала (менше 6 мінімальних зарплат, ~37 тис. грн. "на руки").
2. Зарплата за попередній рік мінус податки чи середня зарпалати за три попередні роки теж +/- на одне і те ж виходить.
3. Реальне зменшення пенсії полягає в тому, що раніше за кожен рік стажу при підрахунку коефіцієнту, викреслювали 1 найгірший місяць, відповідно, не рахували 3-4 найгірші роки. В мами, за рахунок такої оптимізації, пенсія зросла на 15%.
А зараз будуть перераховувати майже всі при визначенні балів, є тільки деякі вийнятки, як з декретною відпусткою (Підрозділ 3. стор. 61).
4. По нарахуванню балів за стаж до 2000 року проблему, сподіваюсь, виправлять.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:36

  Дюрі-бачі написав:adeges , якщо об'єктивно глянути на зменшення пенсії в реформі:
1. Раніше для 35 років страхового стажу був коєфіцієнт 0.35, зараз - 0.3. Але зараз додається безумовна частина пенсії в розмірі 0.3 від мінімальної зарплати, що навіть вигідно для тих, в кого зарплата мала (менше 6 мінімальних зарплат, ~37 тис. грн. "на руки").
2. Зарплата за попередній рік мінус податки чи середня зарпалати за три попередні роки теж +/- на одне і те ж виходить.
3. Реальне зменшення пенсії полягає в тому, що раніше за кожен рік стажу при підрахунку коефіцієнту, викреслювали 1 найгірший місяць, відповідно, не рахували 3-4 найгірші роки. В мами, за рахунок такої оптимізації, пенсія зросла на 15%.
А зараз будуть перераховувати майже всі при визначенні балів, є тільки деякі вийнятки, як з декретною відпусткою (Підрозділ 3. стор. 61).
4. По нарахуванню балів за стаж до 2000 року проблему, сподіваюсь, виправлять.


Давайте так. Зараз умовно всі коефіцієнти 2 з 2000 року. Зарплатня нехай 16000. Сиаж 35 років з 1990 по 2024.

Тоді пенсія зараз 16000×2×0.35=11200

Буде 16000×0.77×0.3(1+2×25×12×10/4200)=9901

І навіть використання минулорічної середньої зарплати замість 3 річної думаю не допоможе
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:39

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А з чого ти вирішив, що для тих, хто піде на пенсію після липня 2025 року весь стаж до 1 липня 2000 року буде викинутий ?

Бо не знайшов як нарахують їм бали за трудовий стаж, який прирівнюється до страхового. Дуже сподіваюсь, що це виправлять і пропишуть як рахувати бали у випадку, коли пенсіонер не подав дані про зарплати за період до 2020 року.
Мали б за кожен місяць нарахувати середню кількість балів, як для тих, хто на пенсії за старим законодавством.

Я тобі навів приклад, сторінка 62

І до чого тут 2020 рік ?
Коли ти сам кажешь про 2000 рік

І навіщо подавати пенсіонеру дані про зарплату до 2020 року, якщо з 1998 року такі дані є в ПФУ

Щось ти почав плутатись в показаннях
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 гру, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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