klug написав: 2) у моєму розумінні роботи шмоні, вказана у профілі сума - це вже х2;

3) при оновленні даних, шмоня попереджував, що при спробі вказати доходи більше 100к, треба буде показати документи.

Когда этот пункт в анкете добавляли, было три. Может уже и два стало. Не успеваю за всеми придумками следить. Откуда понимание, что Моня под максимальной суммой поступления понимает её половину, загадка. Он её ставит, как x2 от дохода, но доход с поступлениями никак не связан. Поэтому и графы в анкете разные. Более того, выше уже написали, что при 60к в графе максимальной суммы 103к вопросов не вызывает. Может на 130к при такой скромной анкете уже и будут, но всё же в пределах двух раз именно от написанного IMHO должны бы пропускать.Что до дохода больше 100к - может быть. Но жене ровно 100к и нарисовали. Не вижу противоречий. Как и с моей мыслью, что при поступлениях до 200к можно обойтись без справок.