Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 17:46

  Amethyst написав:Мені, працюючому пенсу, проіндексували на +3.547%
типа з 11К на 11390.
Рік тому була індексація на +2,266%
Дякую, Ненька :shock:

радій шо не в мінус , це беня влада
Vadim_
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 23.05.14
Подякував: 670 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 10:27


Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5621
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 14:43

Данило Гетманцев - голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Пенсійна система в Україні поступово змінюється. Ці зміни стосуються тих, хто вже готується до виходу на пенсію, і тих, кому до цього ще далеко. Головна ідея полягає у тому, щоб зробити систему більш справедливою, зрозумілою і цифровою.

Це також стосується страхового стажу, який наразі відіграє вирішальну роль. Цього року для виходу на пенсію у 60 років – потрібно мати не менше 33 років стажу; у 63 роки – не менше 23 років; у 65 років – не менше 15 років. Та стаж важливо підтвердити.

І тут виникає багато проблем із трудовими книжками: помилки в прізвищі або імені;  відсутність записів або їх нумерації; неправильні дати; різні ручки в записах; виправлення, які не оформлені належним чином. Здавалося б, дрібниці. Але саме через них Пенсійний фонд може не зарахувати роки роботи до стажу. А далі починається знайома багатьом історія: потрібно шукати довідки, звертатися до колишніх роботодавців, піднімати архіви. І тут випливає наступна проблема: що робити, якщо підприємство ліквідоване, або знаходиться на окупованій території, або документи знищені під час війни?

❗️Саме для таких ситуацій держава вирішила змінити підхід. 9 квітня ВР ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо підтвердження страхового стажу” (законопроект №13705-д), який суттєво змінює правила підтвердження стажу. Його головна ідея – зробити так, щоб людина не залишалася сам на сам із проблемою. Фактично роль Пенсійного фонду України змінюється: з органу, який просто перевіряє документи, він має стати тим, хто допомагає їх знайти.

🔹Тепер Пенсійний фонд зобов’язаний повідомляти людину про дані, яких не вистачає, та розʼяснити, що робити далі. Друге – фонд отримує доступ до різних державних баз: податкової, реєстрів, інших інформаційних систем. Тобто більше не потрібно самостійно бігати по інстанціях – частину інформації держава збиратиме сама.

🔹Наступне – важливий захист від недобросовісних роботодавців. Навіть якщо внески не сплачувалися, але роботодавець подавав звітність, цей період можуть зарахувати до стажу для визначення права на пенсію.
Також передбачено спрощення для “старого” стажу, особливо до 2000-х років. Якщо трудова книжка втрачена –  підтвердити стаж можна буде через електронні реєстри, а не лише паперові документи.

🔹А якщо документів взагалі немає? Новий закон передбачає кілька варіантів. Стаж можна підтвердити: іншими документами (довідками, наказами, договорами);  показаннями свідків (не менше двох людей, які працювали разом із вами);  або через суд. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через війну або працювали на підприємствах, яких уже не існує.

У підсумку – система стає більш сучасною, але й більш вимогливою. З одного боку – більше автоматизації, менше паперів та черг. З іншого – відповідальність за свій стаж ніхто не скасовує. Тому не потрібно чекати виходу на пенсії, щоб перевірити свої документи: краще вже зараз перевірити трудову книжку, переконатися, що всі записи правильні, і, за можливості, внести дані до електронного реєстру.


Шановні форумчани, нагадую, що кінцевий термін для оцифрування спливає 10 червня 2026 року.

Можливо буде корисним матеріал

Оцифрування трудової книжки: хто це має робити і як перевірити
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 11:02


