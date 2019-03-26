Відео новини від Finance.ua

Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 11:02



З 1 червня 2026 року в Україні відбудеться масштабний автоматичний перерахунок пенсій одразу для трьох категорій громадян. Проте ПФУ підготував не лише подарунки. Для багатьох пенсіонерів червень може стати місяцем серйозних фінансових стягнень. Через яку прикру помилку та неуважність держава має право примусово забирати до 20% від вашої щомісячної пенсії? У цьому випуску розбираємо детальний список 3-х категорій громадян, яким перерахують виплати. Як стаж за останні 24 місяці та легальний дохід вплинуть на вашу нову надбавку. А також чому ветерани отримають найбільші доплати (до 1500 грн) і від чого залежить кінцева сума.

Таймкоди
00:00 — Анонс червневого підвищення пенсій для трьох категорій
01:07 — Доплати працюючим пенсіонерам за стаж
01:56 — Перерахунок виплат військовим і силовикам
02:47 — Щомісячні доплати пенсіонерам за вік
03:34 — Жорсткі санкції ПФУ та ризик втрати грошей
04:09 — Обов'язок сповіщати про роботу чи зміну бізнесу
06:01 — Які ще особисті дані потрібно вчасно оновлювати?
06:47 — Способи дистанційного та особистого звернення до фонду

Ірина_

